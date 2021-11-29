Ритуальные услуги в Туле – EDINRITUAL.RU

Цены на ритуальные услуги в Туле

Окончательная стоимость похорон находится под влиянием множества условий. В числе наиболее важных: • Виды ритуальных товаров. Гробы из массива дуба или сосновой доски стоят по-разному. Как и постельные принадлежности, сшитые из сатина либо шелка и атласа. • Дополнительные услуги. Например, можно вручную опускать гроб или заказать сингуматор, дополнительно организовать панихиду, торжественное прощание и прочее. • Число человек. В зависимости от того, сколько человек планируют прийти проститься с усопшим, определяют срок аренды и площадь зала. • Особенности покойного. Людям большого роста или веса похоронные принадлежности необходимо изготавливать на заказ. • Тип погребения. Если родственники почившего выбирают кремацию, расходы, как правило, будут меньше (простой гроб с минимальными аксессуарами, не понадобятся траты на благоустройство могилы и памятника и дальнейший уход за ними). Мы ежедневно трудимся над тем, чтобы цены на ритуальные услуги похоронного агентства EdinRitual.ru в Туле были конкурентоспособными и даже более низкими. Это возможно благодаря собственной производственной инфраструктуре и борьбе с коррупцией в нашей сфере.