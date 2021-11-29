Ритуальные услуги в Туле – EDINRITUAL.RU

Светлана
07.11.2021 19:08
Обратилась в Некрополь, хоронила свекровь. Очень помогли. Все очень достойно, не навязчиво, спокойно, оперативно. Везде сопроводили, ничего искать не надо, консультирование по всем вопросам, сопровождение везде, сотрудники компетентные, приятные, отзывчивые. Ни какой суеты, в агентстве провела времени минут 15 на все с заключением договора. Не дорого. У агенства хорошая репутация, параллельное взаимодействие с сопутствующими подразделениями ( морг, кладбище...) Везде договариваются. Спасибо за помощь.
Ярославль