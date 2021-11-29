Ритуальные услуги в Туле – EDINRITUAL.RU

Ритуальная служба EdinRitual.ru предоставляет комплексный сервис в нескольких городах, в том числе и в Туле. Наш похоронный дом строго соблюдает требования общечеловеческой и профессиональной этики. Мы не делим людей на основании социального положения и национальной принадлежности, гендерной идентификации или имущественного благосостояния. Поэтому наши ритуальные услуги будут одинаково качественными для каждого, любое пожелание не останется без внимания, сроки будут соблюдены, а люди, подавленные горем, помимо работы увидят с нашей стороны только искреннее сочувствие и предельное внимание.

Первый раз в жизни сталкиваясь со смертью, наши граждане не знают, что делать, если умер человек. Звонить всем подряд и сообщать о случившемся – не выход. А точнее, такие действия совершать категорически не рекомендуется. Ведь не ровен час известие о смерти дойдёт до аферистов, которые, пользуясь моментом, с подвигнут вас на большие растраты.

ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ПРИ СМЕРТИ ЧЕЛОВЕКА

С самого начала позвоните в похоронный дом своего города по номеру 8 (4872) 33-73-47. Так вы обезопасите себя от появления на пороге «чёрных агентов». В ходе звонка зафиксируйте табельный номер и данные о личности нашего специалиста, которые назовет вам оператор горячей линии.

Подготовьте свой паспорт и документы усопшего (паспорт, страховой полис, амбулаторную карту). Службам их нужно показать только для ознакомления! Ритуальный агент может их забрать только после того, как подписан договор. Добейтесь, чтобы в комнате с телом была прохлада. Нужно отключить отопительные приборы, снизить температуру на кондиционере либо открыть окно. Закройте усопшего простынью.

После того как сотрудник приехал, проверьте его документы. Вместе позвоните в полицию и скорую помощь. Решите вопрос о необходимости катафалка. Далее рекомендуем отключить телефон, с которого были вызовы, или сменить SIM-карту. Иначе бесчисленные звонки ритуальных контор последуют незамедлительно.

При помощи ритуального агента убедитесь в подлинности документов полицейских и медиков. Затем сообщите, что знаете о событии, помогите составить протокол осмотра. После того как документы оформлены, тело погружено в катафалк, запишите, в какой морг отвезут покойного.

НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ

Отвечать на звонки с незнакомых номеров и впускать в дом тех, кого не ждёте.

Затевать переговоры с агентами, которых навязали.

Идти на контакт с теневыми агентами, которые могут ждать в подъезде или у морга.

Отдавать личные документы покойного, если не оформлен и не подписан договор о ритуальных услугах.

Давать деньги, если с вами не оформляют договор и не выдают чек.

  • Место на кладбище

  • Документы для захоронения

  • Льготы и пособия

  • Кремация

  • Захоронение

  • Груз 200

    • Цены на ритуальные услуги в Туле

    Окончательная стоимость похорон находится под влиянием множества условий. В числе наиболее важных: • Виды ритуальных товаров. Гробы из массива дуба или сосновой доски стоят по-разному. Как и постельные принадлежности, сшитые из сатина либо шелка и атласа. • Дополнительные услуги. Например, можно вручную опускать гроб или заказать сингуматор, дополнительно организовать панихиду, торжественное прощание и прочее. • Число человек. В зависимости от того, сколько человек планируют прийти проститься с усопшим, определяют срок аренды и площадь зала. • Особенности покойного. Людям большого роста или веса похоронные принадлежности необходимо изготавливать на заказ. • Тип погребения. Если родственники почившего выбирают кремацию, расходы, как правило, будут меньше (простой гроб с минимальными аксессуарами, не понадобятся траты на благоустройство могилы и памятника и дальнейший уход за ними). Мы ежедневно трудимся над тем, чтобы цены на ритуальные услуги похоронного агентства EdinRitual.ru в Туле были конкурентоспособными и даже более низкими. Это возможно благодаря собственной производственной инфраструктуре и борьбе с коррупцией в нашей сфере.

    Комплекс похорон №1

    Минимальный набор услуг для погребения

    от 11 999 ₽

    • Гроб деревянный, обитый тканью

    • Крест деревянный (сосна)

    • Табличка на крест

    • Постель в гроб

    • Перевозка к месту захоронения катафалком

    • Похоронная бригада

    • Копка могилы

    Комплекс похорон №2

    Базовый набор услуг для погребения

    от 22 500 ₽

    • Гроб деревянный, обитый тканью

    • Постель в гроб

    • Крест деревянный большой

    • Табличка на крест

    • Венок из искусственных цветов

    • Лента траурная

    • Перевозка к месту захоронения катафалком

    • Похоронная бригада

    • Копка могилы

    Комплекс похорон №3

    Стандартный набор услуг для погребения

    от 30 999 ₽

    • Гроб деревянный, обитый тканью

    • Постель в гроб (атлас)

    • Крест деревянный большой

    • Табличка на крест

    • Венок из искусственных цветов

    • Лента траурная

    • Перевозка к месту захоронения катафалком

    • Похоронная бригада

    • Копка могилы

    Комплекс похорон №4

    Элитный набор услуг для погребения

    от 40 200 ₽

    • Гроб деревянный лакированный

    • Постель в гроб (атлас)

    • Крест деревянный большой

    • Табличка на крест

    • Венок из искусственных цветов

    • Лента траурная

    • Перевозка к месту захоронения катафалком

    • Похоронная бригада

    • Копка могилы

    Комплекс кремации №1

    Минимальный набор услуг для погребения

    от 14 999 ₽
    Комплекс кремации №2

    Базовый набор услуг для погребения

    от 25 400 ₽
    Комплекс кремации №3

    Стандартный набор услуг для погребения

    от 30 200 ₽
    Комплекс кремации №4

    Элитный набор услуг для погребения

    от 40 600 ₽
    Морги в Туле Кладбища в Туле Крематории в Туле Колумбарии в Туле
    Во-первых, важно определиться с финансовыми возможностями, т.к. ограниченность бюджета – это главное, что толкает людей на решение взять на себя все обязанности, возникшие после смерти близких. Скорее всего, вам удастся сэкономить на похоронах, если вы будете делать всё сами и, таким образом, сможете избежать агентских взносов за посредничество между моргом, ритуальным агентством и гос. учреждениями. Во-вторых, если у вас есть значительный опыт в данном вопросе и вы уверены в том, что сможете сделать всё в лучшем виде – то, скорее всего, так и стоит поступить...
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    Основное о кремации

    В Туле есть специализированное ритуальное учреждение для кремации. Этот крематорий был открыт в июне 2013 года, в Ильинском сельском поселении на Новомосковской трассе. Наличие своего крематория делает процедуру еще более бюджетной. Специалисты ритуального бюро EdinRitual.ru бесплатно и детально ознакомят вас с нюансами этого вида захоронения, требованиями тульского крематория, а также размещения урны с прахом после кремации.

    Плюсы нашего ритуального сервиса

    • Своя материальная база. Благодаря собственному производству можем предлагать качественные товары по стоимости производителя.

    • Спецавтопарк. Свои машины позволяют нам выстраивать четкую логистику и выдерживать сроки услуг, в том числе при междугородних перевозках.

    • Комплексный характер услуг. При организации похорон вы можете воспользоваться нашей помощью на всех или отдельных этапах. Детальное знание связанного с похоронной сферой законодательства и реалий ритуальной отрасли заметно снижают количество возможных ошибок и трудностей.

    • Универсальность. Должное почтение к покинувшему этот мир человеку и его близким, равно как и уровень сервиса, никак не страдают из-за различий между людьми любого плана: финансового, религиозного, гендерного и других.

    • Технологичность. Единая система оформления договоров, контроля производства, сбыта и заказов на поряок ускоряет нашу работу. Вам не придется по нескольку раз уточнять разным сотрудникам потребности и условия обслуживания.

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    Отзывы

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    Владимир
    29.11.2021 12:54
    Вежливое, тактичное общение, понимающий персонал.

    Липецк
    Светлана
    07.11.2021 19:08
    Обратилась в Некрополь, хоронила свекровь. Очень помогли. Все очень достойно, не навязчиво, спокойно, оперативно. Везде сопроводили, ничего искать не надо, консультирование по всем вопросам, сопровождение везде, сотрудники компетентные, приятные, отзывчивые. Ни какой суеты, в агентстве провела времени минут 15 на все с заключением договора. Не дорого. У агенства хорошая репутация, параллельное взаимодействие с сопутствующими подразделениями ( морг, кладбище...) Везде договариваются. Спасибо за помощь.

    Ярославль
    Дмитрий
    18.10.2021 12:12
    Огромная благодарность сотрудникам агенства за организацию и проведение похорон! Корректное отношение, нет навязывания услуг, адекватные расценки и надёжное сопровождение! Спасибо за помощь в трудную минуту! Дмитрий (г. Мурманск)

    Смоленск

    Новости

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    Качественные ритуальные услуги

    Помимо организации и проведения похорон, заказа сопутствующих товаров в ритуальную службу EdinRitual.ru можно обратиться за содействием в репатриации, эксгумации, перевозке тела в окружности 1,5 тысячи километров, производстве и установке надгробия либо памятника и по многим другим вопросам. Но мы не просто предоставляем ритуальные услуги в городах России, включая Тулу. Любой наш сотрудник постоянно отдает себе отчет в деликатности ситуации и состоянии обратившихся к нам людей. Потому помимо действенной поддержки близкие покойного могут рассчитывать на неизменное человеческое отношение, внимание и сочувствие.

    Телефон:
    8 (4872) 33-73-47
    Email:
    info@EdinRitual.ru
    График работы:
    Круглосуточно
    Адрес:
    Россия, Тула, Новомосковское шоссе, 38

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